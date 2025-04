Giornata della salute della donna, visite gratuite 

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra martedì, sino al 30 aprile i professionisti del Brotzu e del Businco saranno a disposizione delle cittadine per incontri di approfondimento, visite e consulenze nelle aree specialistiche di Ostetricia, di Neurologia, Chirurgia Metabolica e dell'Obesità, Chirurgia Senologica.

Questi il programma e modalità di prenotazione: al Brotzu mercoledì i medici saranno a disposizione per la consulenza ginecologico-ostetrica per visite specialistiche dalle 9 alle 13.30 nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia, terzo piano. È obbligatoria la prenotazione al numero 070.539543 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13).

Sempre mercoledì i medici specialisti in epilessia saranno a disposizione per le visite neurologiche per donne in età fertile, affette da epilessia, in stato di gravidanza o che desiderano una gravidanza, dalle 9 alle 13.30 nell’ambulatorio epilessia della Neurologia, al quarto piano. Prenotazione, al numero 070.539668 o mail neurologia@aob.it. Mercoledì 30, invece, la struttura di Chirurgia metabolica e dell'obesità, ha organizzato un incontro in presenza sul tema “Prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità” dalle 11.30 alle 13.30 che si terrà nel corpo separato del Brotzu, al primo piano. Prenotazioni all’indirizzo michela.vincis@aob.it.

Al Businco il 29 aprile i medici della Chirurgia senologica hanno organizzato visite gratuite, dalle 15 alle 18 nell’ambulatorio al secondo piano. Prenotazione allo 070.52965100. Il 28 alle 18 nella sala convegni è stata organizzata una conferenza sulla prevenzione cardiovascolare nella donna. Relatore sarà Marco Orrù, dirigente della Struttura di cardiologia oncologia.

