Giornata della ristorazione con un laboratorio sul cibo 

La “Giornata della ristorazione” in città si celebra con un evento dedicato alla scoperta del gusto e alla sensibilizzazione sull'importanza di una sana alimentazione. Domani dalle 10.30 gli alunni delle quinte della scuola primaria di via Bellini saranno accompagnati in un percorso sensoriale dallo chef Antonino Sanna. «L'iniziativa si concentrerà sull'esplorazione visiva e olfattiva di erbe aromatiche e spezie – spiegano dalla Confcommercio, che organizza la giornata - Gli alunni avranno l'opportunità di toccare, annusare e imparare a riconoscere profumi e sapori che arricchiscono la nostra tavola, acquisendo anche consapevolezza sull'importanza di ingredienti freschi e genuini». ( m. g. )

