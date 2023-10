Giornata della riconoscenza per la comunità ortodossa 

Nella chiesa ortodossa romena, inaugurata l'anno scorso, ieri è stata la Giornata della Riconoscenza, ricorrenza religiosa che si celebra in concomitanza con il solstizio d’autunno. Tutta la comunità ortodossa olbiese si è riunita nella parrocchia, guidata da Padre Marian Gâinâ, per rendere grazie a Dio dell'abbondanza del raccolto di ogni anno. Frutti e legumi donati dai campi sono stati portati dai fedeli nella chiesa, in zona San Nicola, per essere benedetti. Alla benedizione è seguita una festa che è durata tutta la giornata. La chiesa, costruita con legno di abete, cesellato da ebanisti romeni, custodisce, da settembre scorso, una reliquia di Sant'Efisio. (t.c.)

