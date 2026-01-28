Giornata della Memoria, letture per i bambini 

Un incontro in biblioteca, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria”. La Biblioteca “Francesca Sanna Sulis” di Quartucciu stasera ospita dalle 17 un appuntamento con letture dedicate ai più piccoli. L’attività gratuita, è rivolta ai bambini da 7 a 12 anni e nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla cultura e la biblioteca. «Quest’anno abbiamo scelto di lavorare a stretto contatto e sinergia con la biblioteca – spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini – creando un’iniziativa nello specifico per i bambini. È un percorso pensato per avvicinare i più giovani a temi complessi con linguaggi adeguati. Abbiamo voluto dare importanza, attraverso i libri presentati, ai concetti di pace e rispetto». Fondamentale il lavoro condiviso con i bibliotecari: «Abbiamo pensato di avvicinarci ai bimbi spiegandogli perché si ricorda questa giornata e il significato delle parole chiave della Memoria».



