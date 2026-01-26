VaiOnline
Oristano.
27 gennaio 2026 alle 00:28

Giornata della memoria, gli appuntamenti 

Oggi Oristano celebra la “Giornata della memoria”. Alle 9.30, in piazza Eleonora, nell’aiuola di fronte alla chiesa di San Francesco la cerimonia a cura del Comune. Davanti all’ulivo che ricorda la tragedia della Shoah, il sindaco Massimiliano Sanna e il prefetto Salvatore Angieri, deporranno una composizione floreale.

L’Anpi, in collaborazione con il Centro servizi culturali, ha programmato una mostra e una conferenza sulla cultura materiale della Resistenza dedicati agli oggetti della quotidianità di chi scelse la via della clandestinità contro il nazifascismo. La mostra, allestita al Centro giovani “Flavio Busonera” è aperta oggi (9-13 e 15-19) e domani (10-12).

Oggi infine, dalle 17, il centro Unla ospita la conferenza del ricercatore storico Francesco Marchetti che dialoga con Carla Cossu (presidente provinciale dell’Anpi).

