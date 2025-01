Giornata della Memoria, due eventi 

Doppio appuntamento in città per la Giornata della Memoria, celebrata domani con due iniziative promosse dal Comune e il coinvolgimento di 500 studenti. Alle 9,30 tappa in piazza Azuni per l’omaggio floreale davanti alla targa dedicata alla Giornata della Memoria: la cerimonia prevede un omaggio alle vittime dell’olocausto, alla presenza della presidente del Consiglio Rita Murgioni e di altri rappresentanti delle istituzioni comunali.

La seconda iniziativa si svolgerà invece in piazza 28 Aprile, dalle 10 alle 12, con il coinvolgimento di circa 500 studenti e studentesse delle scuole cittadine: hanno infatti già confermato la propria presenza gli Istituti comprensivi statali 4, 5 e 6, insieme all’istituto tecnico Primo Levi. Il programma, che in apertura prevede i saluti istituzionali dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, intende mandare un messaggio alle nuove generazioni, sottolineando appunto l’importanza della memoria storica.

E i protagonisti assoluti della mattinata saranno proprio gli studenti, invitati a portare un contributo, a prendersi la scena per onorare la giornata. Diverse le forme con le quali i ragazzi potranno esprimere i loro sentimenti: dalle letture di brani alle poesie, dai canti alle musiche, ma anche la presentazioni di altri lavori realizzati nelle rispettive classi.

RIPRODUZIONE RISERVATA