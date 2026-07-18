Giornata della legalità tra eventi solidali e culturali 

In concomitanza con la commemorazione della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta, si svolge oggi a Macomer la domenica della legalità. La commemorazione coincide con la manifestazione “Conta e cammina...Ricorda”, l’appuntamento estivo che, dal 2014, segue e precede il festival “Conta e cammina-la legalità appartiene al tuo sorriso”.

La manifestazione è ideata, curata e realizzata dal Centro servizi culturali Unla, in collaborazione con l’Avis di Macomer e l’associazione Propositivo, in sintonia con la programmazione del festival della Resilienza e con il patrocinio del Comune.

Diversi gli appuntamenti che animeranno la giornata, grazie anche alla collaborazione con diverse associazioni della cittadina. Si inizia la mattina con “Donare è memoria”, la donazione del sangue, manifestazione considerata simbolica per la giornata e curata dall’Avis. L’appuntamento si svolgerà nel capannone Tamuli, nelle ex caserme Mura.

In serata, con inizio alle 21, il monologo teatrale “Dicevano di volermi bene”, con Alessandro Gallo. Una narrazione dove si alternano ironia, memoria, racconto civile e confessione autobiografica.

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