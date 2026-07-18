VaiOnline
Macomer.
19 luglio 2026 alle 00:33

Giornata della legalità tra eventi solidali e culturali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In concomitanza con la commemorazione della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta, si svolge oggi a Macomer la domenica della legalità. La commemorazione coincide con la manifestazione “Conta e cammina...Ricorda”, l’appuntamento estivo che, dal 2014, segue e precede il festival “Conta e cammina-la legalità appartiene al tuo sorriso”.

La manifestazione è ideata, curata e realizzata dal Centro servizi culturali Unla, in collaborazione con l’Avis di Macomer e l’associazione Propositivo, in sintonia con la programmazione del festival della Resilienza e con il patrocinio del Comune.

Diversi gli appuntamenti che animeranno la giornata, grazie anche alla collaborazione con diverse associazioni della cittadina. Si inizia la mattina con “Donare è memoria”, la donazione del sangue, manifestazione considerata simbolica per la giornata e curata dall’Avis. L’appuntamento si svolgerà nel capannone Tamuli, nelle ex caserme Mura.

In serata, con inizio alle 21, il monologo teatrale “Dicevano di volermi bene”, con Alessandro Gallo. Una narrazione dove si alternano ironia, memoria, racconto civile e confessione autobiografica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 