Migliaia di persone con centinaia di ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del Marghine hanno potuto visitare la teca con i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone, esposta a Macomer nel cortile delle ex caserme Mura. Autorità provinciali e regionali, la prefetta Alessandra Nigro, il questore Fortunato Marazzita, il Procuratore del tribunale di Oristano Paolo De Falco, rappresentanti delle forze dell’ordine, sindaci ed esponenti di associazioni hanno partecipato alla giornata della legalità, promossa dal Centro servizi culturali, in collaborazione con l’associazione “DonatoriNati-donatori volontari della polizia”. Insieme hanno messo in atto il progetto “Dal sangue versato al sangue donato”, in collaborazione con l’Avis. Nel piazzale, esposti i resti dell’auto della scorta di Falcone, coinvolta nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992, diventata simbolo della lotta alla mafia. Una toccante cerimonia ha coinvolto tutti in un silenzio eloquente, per ricordare il sacrificio dei poliziotti uccisi. In collegamento la vedova del caposcorta, Tina Montinaro, poi il saluto del sindaco Riccardo Uda e vari interventi compresi quelli di Claudio Saltari, tra gli organizzatori dell’iniziativa, e Toto Listo per il sindacato autonomo di polizia. (f. o.)

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