Giornata della fibrosi cistica, l’acqua della fontana diventa blu 

La fontana della piazza del Comune di Monastir si tingerà di blu in occasione della giornata della fibrosi cistica. L’iniziativa, promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica, prevede l’illuminazione di un monumento nel tipico colore associato alla malattia.

«La nostra adesione nasce dalla volontà di mettere al centro le persone e i loro bisogni» dichiara l’assessora ai Servizi sociali Giulia Putzu, «per questo riteniamo importante che anche il Comune possa fare la propria parte nel promuovere informazione e sensibilizzazione.

Illuminare di blu la nostra fontana significa ricordare che nessuno deve sentirsi solo e che sostenere la ricerca significa investire concretamente nella possibilità di un futuro migliore per tante persone».

Fino a domani la fontana sarà illuminata con il caratteristico colore blu dalle 20 alle 21. Un gesto per esprimere vicinanza ai pazienti e alla loro famiglie ma anche per contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sulla patologia.

«Abbiamo scelto di illuminare un luogo centrale della nostra comunità perché vogliamo che questo gesto sia visibile e possa diventare un messaggio di consapevolezza e di speranza. La luce blu di Monastir vuole rappresentare soprattutto vicinanza, solidarietà e fiducia nel futuro», afferma la sindaca Paola Ugas.

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