SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monastir.
08 settembre 2026 alle 00:37

Giornata della fibrosi cistica, l’acqua della fontana diventa blu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fontana della piazza del Comune di Monastir si tingerà di blu in occasione della giornata della fibrosi cistica. L’iniziativa, promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica, prevede l’illuminazione di un monumento nel tipico colore associato alla malattia.

«La nostra adesione nasce dalla volontà di mettere al centro le persone e i loro bisogni» dichiara l’assessora ai Servizi sociali Giulia Putzu, «per questo riteniamo importante che anche il Comune possa fare la propria parte nel promuovere informazione e sensibilizzazione.

Illuminare di blu la nostra fontana significa ricordare che nessuno deve sentirsi solo e che sostenere la ricerca significa investire concretamente nella possibilità di un futuro migliore per tante persone».

Fino a domani la fontana sarà illuminata con il caratteristico colore blu dalle 20 alle 21. Un gesto per esprimere vicinanza ai pazienti e alla loro famiglie ma anche per contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sulla patologia.

«Abbiamo scelto di illuminare un luogo centrale della nostra comunità perché vogliamo che questo gesto sia visibile e possa diventare un messaggio di consapevolezza e di speranza. La luce blu di Monastir vuole rappresentare soprattutto vicinanza, solidarietà e fiducia nel futuro», afferma la sindaca Paola Ugas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La prima di Maldini vale 3 punti

Decisiva la rete di testa alla mezz’ora. Infortunio per Felici 
Regione

Statutaria, il nodo della legge elettorale

Nella riforma nessun riferimento al sistema di voto. Servirà un emendamento 
Roberto Murgia
Il funerale

«Filippo e Gabriele sempre con noi»

Il dolore dei genitori: speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi 
Sara Marci
Rischio elezioni

Il Campo largo: pronti al voto anticipato

Da Conte e Bonelli monito agli alleati: «Prima la proposta per il Paese» 
Firenze

Lorena lanciata nel vuoto ancora viva

Primi risultati dell’autopsia. Il padre alle donne: denunciate subito 