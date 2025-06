Giornata della donazione del sangue 

Anche l’Unità organizzativa trasfusionale del distretto Asl di Quartu in via Turati, partecipa oggi alla Giornata mondiale per la donazione del sangue con un’intensa mattinata dedicata sia alle donazioni che all’educazione sanitaria.Il personale sarà a disposizione dei cittadini per informazioni sui temi inerenti la donazione di sangue e le malattie curabili con le trasfusioni di emocomponenti. Le donazioni si potranno fare dalle 8 alle 11.30.Alle 12 ci sarà la cerimonia di ringraziamento, il saluto delle autorità, e l’incontro con gli esperti.

Gli obiettivi della campagna sono sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di emocomponenti e sottolineare l’impegno, fondamentale di chi, gratuitamente, compie questo gesto solidale a favore dei pazienti. Un supporto strategico per tutti i sistemi sanitari nazionali. Inoltre incoraggiare sia i donatori nuovi che quelli esistenti a donare il sangue regolarmente, contribuendo a garantire un approvvigionamento costante e sufficiente; evidenziare l’impatto positivo dei donatori di sangue sulla salute e il benessere degli altri e promuovere i valori di solidarietà, compassione e comunità attraverso la donazione del sangue. Infine mobilitare il sostegno dei governi e dei partner per lo sviluppo, per investire e sostenere programmi nazionali sul sangue.

RIPRODUZIONE RISERVATA