Giornata della donazione del sangue 

Tutti in fila per donare il sangue. Ha riscosso successo l’iniziativa della Guardia di Finanza: molti militari hanno risposto all’appello dei centri trasfusionali dell’Isola aderendo alla giornata della donazione, organizzata venerdì nella caserma Satta, sede del comando regionale della Sardegna.

«Donare sangue è un atto di grande responsabilità sociale», le parole del comandante regionale, Claudio Bolognese. «La Guardia di Finanza, che quest'anno celebra i suoi 250 anni dall’istituzione, non è solo impegnata nella difesa della legalità economico – finanziaria, ma si pone anche come punto di riferimento per la solidarietà e il supporto alla comunità. Questo evento dimostra quanto sia forte il legame tra i finanzieri e il territorio».

L’iniziativa è stata svolta in collaborazione con l’Avis e rientra tra le iniziative inserite nel protocollo d’intesa tra il Comando regionale delle Fiamme Gialle e l’Avis.

