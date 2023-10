Giornata della dislessia,  San Miguel si illumina di blu  

La torre di San Miguel domenica illuminata di blu turchese per la giornata internazionale della dislessia. Anche il Comune di Tortolì ha aderito all'iniziativa internazionale "Unidos por la dislexia" promossa dall'organizzazione Dislexia y familia colorando lo storico edificio per sensibilizzare e dare maggiore consapevolezza su questo tema. Un modo per far conoscere la dislessia e i disturbi specifici dell'apprendimento che interessano circa il dieci per cento della popolazione mondiale. L'iniziativa alla quale hanno aderito istituzioni il tutto il mondo in segno di solidarietà è patrocinata dall’Associazione italiana dislessia e dall’osservatorio internazionale. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA