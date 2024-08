Bandiere a mezz’asta in Municipio e un minuto di silenzio - da rispettare a mezzogiorno - negli uffici. Anche Quartu aderisce oggi alla ‘Giornata del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo’, che vuole ricordare i tanti connazionali morti nel lavoro e contestualmente promuovere una più profonda attenzione sociale ed istituzionale per le condizioni di quanti emigrano per necessità dalle terre d'origine.

E’ dal 2001 che l’Italia l’8 agosto celebra la giornata, istituita dal Presidente della Repubblica, in ricordo della tragedia avvenuta nella miniera di carbone ‘Bois du Cazier’, a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, dove l'8 agosto del 1956 un incendio causò la morte di 262 minatori, di cui ben 136 italiani. “Un evento terribile che ha smosso la coscienza e posto l’attenzione sulle problematiche legate alle difficili condizioni di lavoro degli operai”, commenta la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. “Auspichiamo che la memoria di quei 136 connazionali possa contribuire a garantire e mantenere alta, oggi più che mai, l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per celebrare questa giornata”, aggiunge, “la nostra amministrazione ha scelto di aderire all’invito della Prefettura e di onorare simbolicamente tutti i nostri connazionali morti sul lavoro”.

