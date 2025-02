Giornata del pensiero con gli Scout 

Sarà una giornata di festa, di canti, condivisione e giochi. Il centro fieristico di Arborea oggi sarà invaso da 2mila giovani provenienti da tutta l’Isola per la “Giornata del pensiero regionale”: un’occasione per celebrare i 50 anni dell’associazione guide e Scout cattolici italiani. La data del 23 febbraio non è stata scelta a caso: gli scout di tutto il mondo oggi festeggiano l'amicizia. Alle 10 è in programma la messa, poi la grande festa che durerà fino a sera. Non mancheranno i momenti emozionanti con i giovani che racconteranno le esperienze di vita. Ma sarà anche un modo per confrontarsi, per riflettere sul Movimento di fratellanza internazionale. La Giornata del pensiero viene celebrata dagli scout di tutto il mondo in occasione dell’anniversario della nascita di Robert Baden-Powell e di sua moglie Olave Clair Baden-Powell, fondatori dello scoutismo. L’evento di Arborea è organizzato da Agesci Sardegna con il patrocinio e la collaborazione della Pro Loco del presidente Paolo Sanneris e del Comune. ( s.p. )

