Giornata del mare, studenti a lezione con la Capitaneria 

La Giornata nazionale del mare e della cultura marinara è stata celebrata anche dalla Capitaneria di porto di Oristano. Diverse le iniziative organizzate dal comandante Federico Pucci che insieme ai tecnici dell’Area marina protetta “Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre”, del Cnr, della Lega navale, della sezione Anmi, ha illustrato agli studenti dell’Istituto tecnico Mossa alcune delle tecniche di navigazione a “zero emissioni”, che sfruttano la semplice forza del vento, oltre alle principali nozioni di navigazione a vela.

Inoltre venerdì scorso nell’aula magna dell’istituto tecnico circa 200 alunni delle classi superiori hanno avuto modo di apprendere nozioni su un tema importante: il mare come risorsa da preservare e tutelare da tutte le varie insidie. In chiusura della “Giornata del mare 2023”, domani due classi dell’istituto Mossa andranno in visita al Centro marino internazionale di Torregrande, dove alcuni ricercatori del Cnr mostreranno agli studenti le procedure e le tecniche di monitoraggio delle plastiche presenti lungo la costa. ( m.g. )

