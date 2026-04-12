Giornata del mare con gli studenti a Olbia, Alghero e La Maddalena 

Studenti e studentesse in prima fila oggi per la Giornata del Mare celebrata in tutti i presidi della Marina. A Olbia, nella Direzione marittima del nord Sardegna sono previste dedicate alle scolaresche sulla sicurezza della navigazione, il soccorso in mare e la tutela dell’ambiente marino. Nella Scuola Sottufficiali di La Maddalena appuntamento alle 9 al Teatro Longobardo per un incontro didattico sui temi legati alla tutela dell’ecosistema con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. Diverse attività al porto previste anche ad Alghero dove saranno coinvolti circa 300 studenti, tra le proposte una mostra sui reperti archeologici recuperati in mare.

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