Giornata del malato, via alle iniziative  

La Chiesa celebra domani la 31ª Giornata Mondiale del Malato. Il tema di quest’anno è “Abbi cura di lui”. La compassione come esercizio sinodale di guarigione.

A livello diocesano, nell’ambito del Cammino sinodale, sono previsti diversi momenti, a partire dalla celebrazione eucaristica di domenica alle 10,30 in Cattedrale, presieduta dal direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, don Marcello Contu.

Il 19 febbraio alle 17.30, la cappella del Seminario arcivescovile, ospiterà la santa messa presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Baturi, e a seguire uno spettacolo musicale nell’Aula magna di via monsignor Cogoni, al quale parteciperà un gruppo di medici artisti componenti del gruppo musicale "Non solo Ippocrate - Clinic Music".

«La malattia», scrive papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata, «fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio (…). Perciò – prosegue – in questa 31ª Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA