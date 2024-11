Giornata del Diabete 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, Iglesias ha ospitato una manifestazione promossa dal Comune per sensibilizzare sulla malattia che, in Sardegna, registra il triste primato della maggior incidenza al mondo di diabete di tipo1 in età pediatrica, con 74 casi su 100 mila bambini ogni anno. “Il blu e il colore del tempo”, è il titolo dell’iniziativa che ha caratterizzato la Giornata con la partecipazione delle scuole della città, la scuola allievi carabinieri di Iglesias e gli enti del terzo settore.

Tanti gli ospiti e il pubblico presenti alla tavola rotonda, organizzata a Pozzo Sella, nell’ex Miniera Monteponi. A chiudere la Giornata, in piaza Sella, il concerto gratuito dei Tazenda in Piazza Sella.