Giornata dei reni, come mantenerli sani 

Domani si celebra la “Giornata mondiale del rene” dedicata alla campagna di sensibilizzazione globale volta ad aumentare la consapevolezza della popolazione generale sulla importanza dei nostri reni.

Quest'anno il tema è “La salute renale per tutti” cioè promuovere un accesso equo alle cure per una pratica terapeutica ottimale delle malattie renali e in particolare della malattia renale cronica –che colpisce nel mondo 850 milioni di persone e provoca ogni anno 3.1 milioni di morti – per rallentarne l'evoluzione verso la dialisi.

Durante la giornata gli specialisti, tra i quali il direttore della struttura complessa Nefrologia e Dialisi del Brotzu, divulgheranno il concetto essenziale che per frenare la malattia renale cronica serve un approccio globale a multipli livelli per migliorare la cura dei reni e ottimizzare le pratiche terapeutiche: migliori politiche sanitarie; aumento e migliore disponibilità di assistenza sanitaria specifica; migliorare le carenze numeriche e culturali degli operatori sanitari; rafforzare la consapevolezza dei pazienti affetti da malattia renale cronica e le loro comunità (associazioni di pazienti) per un miglior accesso alle cure e ai farmaci che hanno attualmente un alto costo.

Saranno ricordate anche le 8 regole d'oro per mantenere sani i reni: fare attività fisica, mantenere una dieta sana; prevenire e controllare il diabete; prevenire e controllare l'ipertensione arteriosa; assicurarsi un adeguato apporto idrico; non fumare; evitare l'assunzione e l'abuso di farmaci antinfiammatori non steroidei; fare un periodico check-up della funzione renale in condizione di fattori di rischio (creatininemia, azotemia, elettroliti, esame urine).

RIPRODUZIONE RISERVATA