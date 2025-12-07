Giornata degli alberi con 90 alunni  

Ad Aritzo 90 alunni delle scuole elementari e delle medie sono stati protagonisti della festa degli alberi, promossa dal Comune e dall’Associazione nazionale forestali. Presente il vice sindaco Giancarlo Moro che ha sottolineato l’importanza di salvaguardare i boschi del territorio, lavoro dei loro nonni e del Corpo forestale.

Hanno partecipato vari esperti, una decina di rappresentanti dell’Associazione forestali e i barracelli.

Bambini e ragazzi hanno messo a dimora varie piante di ciliegio nel cortile della scuola, battezzato ciascuna con un nome, impegnandosi a prendersene cura per il futuro.

La manifestazione si è conclusa con il rilascio ad ognuno degli studenti dell’attestato di partecipazione alla giornata, oltre alla consegna di vari gadget dell’Anfor e di opuscoli di divulgazione ambientale di Forestas.

