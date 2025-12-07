VaiOnline
Aritzo
08 dicembre 2025 alle 00:48

Giornata degli alberi con 90 alunni  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ad Aritzo 90 alunni delle scuole elementari e delle medie sono stati protagonisti della festa degli alberi, promossa dal Comune e dall’Associazione nazionale forestali. Presente il vice sindaco Giancarlo Moro che ha sottolineato l’importanza di salvaguardare i boschi del territorio, lavoro dei loro nonni e del Corpo forestale.
Hanno partecipato vari esperti, una decina di rappresentanti dell’Associazione forestali e i barracelli.
Bambini e ragazzi hanno messo a dimora varie piante di ciliegio nel cortile della scuola, battezzato ciascuna con un nome, impegnandosi a prendersene cura per il futuro.
La manifestazione si è conclusa con il rilascio ad ognuno degli studenti dell’attestato di partecipazione alla giornata, oltre alla consegna di vari gadget dell’Anfor e di opuscoli di divulgazione ambientale di Forestas.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 