Giornata dedicata alle donne 

“Donne della nostra terra” è questo il titolo dato dall’amministrazione comunale di Isili all’iniziativa di domani relativa alla giornata internazionale della donna che si svolgerà dalle 18 nel Centro di aggregazione sociale “Don Salvatore Sanna”. L’incontro nasce da una ricerca dei ragazzi che svolgono il servizio civile in biblioteca su donne di epoche diverse, come la prima samurai della storia, e su altre figure femminili da scoprire, in particolare la prima sindaca di Isili. Si chiamava Ines Dettori, ha amministrato dal 1952 al 1956: durante l’incontro si ripercorreranno i momenti più importanti della sua esperienza politica, le difficoltà, le pressioni esterne, le stesse che spesso un’amministratrice incontra ancora oggi.

«In occasione di questa giornata – ha detto Ilse Atzori, assessora alla Cultura – abbiamo voluto ricordare questa figura femminile cui è dedicata anche una piazza, nella speranza che non sia l’ultima donna ad avere questo incarico». La serata sarà animata dalle poesie de “Is amigus de sa poesia” e dalla collaborazione della Music Academy.

RIPRODUZIONE RISERVATA