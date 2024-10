Giornata dedicata alla Protezione civile 

Sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile e promuovere comportamenti consapevoli e corretti per la riduzione dei rischi naturali e la salvaguardia dell’ambiente. Questi gli obiettivi dell’iniziativa in programma oggi all’ex Vetreria di Pirri dalle 10 alle 20 in occasione della Giornata nazionale “Io non rischio 2024” a cui ha aderito il Comune.

Nello spazio verde sarà presente la Protezione civile comunale, con un suo gazebo. Al lavoro, con informazioni e dimostrazioni, una decina di uomini e donne, tra tecnici e amministrativi. La Settimana nazionale della Protezione civile, istituita nel 2019 in concomitanza con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Oltre all’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e promuovere comportamenti consapevoli e corretti, verranno indicate le precauzioni e strategie efficaci per prevenire o affrontare le emergenze: aspetto essenziale per garantire la sicurezza della comunità e il rispetto del territorio.

Con la Protezione civile comunale ci saranno diverse associazioni di volontariato: Misericordia di Pirri, Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, ProCiv di Nuraminis e di Assemini e Paff di Quartu. Queste realtà svolgeranno attività informative e dimostrative, rivolte a tutta la comunità, per favorire una maggiore conoscenza sui temi della prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze. «Partecipare a iniziative come queste», sottolinea il sindaco Massimo Zedda, «rappresenta per i cittadini un’occasione fondamentale per rafforzare la consapevolezza sui rischi naturali e promuovere comportamenti responsabili. È solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, volontari e la popolazione che possiamo costruire una città più sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA