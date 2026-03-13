Giornata da urlo: si sfidano tra loro le prime quattro 

È la giornata dei grandi incroci, quella che può dare una svolta a un campionato sinora incerto e apertissimo. Nel girone A di Promozione si scende in campo oggi e tra tutte le nove partite in programma due in particolare saltano agli occhi: quelle che mettono una davanti all’altra le prime quattro della classifica.

Il calendario, beffardo, ha voluto che nella giornata numero 28 il Terralba Francesco Bellu capolista vada a far visita al Castiadas terzo e lontano 4 punti dalla leader, mentre in casa del Guspini secondo a -1 dalla vetta (e battistrada sino a pochi turni fa) arriva la Villacidrese, quarta e distante 4 lunghezze dalla rivale odierna. Abbastanza per ritenere il doppio appuntamento un momento fondamentale del torneo. Per gli oristanesi vincere vorrebbe dire mandare a -7 il club del Sarrabus escludendolo probabilmente dalla lotta per la vittoria finale e precludendogli la possibilità di salire direttamente in Eccellenza; perdere viceversa significherebbe sentire sul collo il fiato dei rivali e magari abbandonare il primato.

Se infatti il Guspini conquistasse i tre punti salirebbe al comando nel caso in cui il Terralba non vincesse, ma la Villacidrese a sua volta ottenendo un successo si porterebbe a ridosso degli avversari e alimenterebbe la speranza di conquistare la promozione. Tutto può accadere, entrambe le gare si giocano dalle 15.

In zona playoff il Selargius, quinto con 43 punti, alle 15,30 ospita il Tonara, penultimo, e conta di incamerare tre punti che la confermino nella posizione. Anche perché quasi contemporaneamente (fischio di inizio alle 15) si gioca Arborea-Vecchio Borgo, coi padroni di casa settimi a quota 39 che puntano a scavalcare i rivali sesti a +2. Subito dietro (37 punti) c’è l’Uta, una neo promossa che sta meravigliando il torneo: archiviata di fatto la corsa per la salvezza, ora può pensare a qualche cosa di più a cominciare dal match di questo pomeriggio alle 15,30 contro la Baunese terzultima e in piena zona playout.

Alle 18,30 comincia il derby cagliaritano di metà classifica tra Cus e Atletico, alle 15 il match tra l’Ovodda (ultima delle squadre in zona playout con 25 punti) e la Tharros. Il fanalino di coda Freccia Parte Montis attende il Cannonau Jerzu in una sfida che sa di ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre il Calcio Pirri quartultimo deve conquistare punti in casa del Cannonau Jerzu se vuole puntare alla salvezza diretta.

RIPRODUZIONE RISERVATA