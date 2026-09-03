Giornata da bollino rosso e rischi molto elevati: nelle ore più calde il Comune chiude i cimiteri 

Oggi su Cagliari avviso di livello 3 di attenzione - colore rosso - del ministero della Salute, che prevede “condizioni a elevato rischio”. Il Comune ha deciso attraverso il centro operativo comunale (Coc) la chiusura dei cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria, della Passeggiata Coperta, Cripta di Santa Restituta e Anfiteatro Romano tra le 12.30 e le 16, Chiuso per l'intera giornata, invece, il parco di Tuvixeddu e sospensione del servizio Bibliobus. Tra i rifugi climatici, invece, i parchi pubblici di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, della Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

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