Giornata contro l’omofobia e la transfobia: due spettacoli gratuiti alla “Fabbrica illuminata” 

Celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia il doppio spettacolo in scena oggi alle 18.30 e alle 20 alla sala Eleonora di Arborea, in via Falzarego 35. All’interno del cartellone del Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata, con la direzione artistica di Elena Pau, Gianni Dettori darà vita al one man show “Seguendo la flotta”, pot-pourri di canzoni in ricordo di Paolo Poli prodotto da La Fabbrica Illuminata.

A seguire, proposto dalle associazioni Baa Ba’ e Arc, il concerto spettacolo en travesti “Mike Lupone & the Leading Ladies”. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri: 070 2061531; 3898787413 (solo whatsapp).

RIPRODUZIONE RISERVATA