Giornata con il Rotary club per la donazione del sangue 

Pensare al prossimo, soprattutto quando si parla di salute, è l'obiettivo del Rotary club di Nuoro che ha organizzato per il 25 maggio una giornata per la donazione del sangue. L’iniziativa è intitolata “Dona anche tu!” e si terrà nel Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale San Francesco dalle 8 alle 12.30. Per dare l’adesione è necessario telefonare ai numero 3488945925 o 3888479248. I pazienti verranno contattato telefonicamente da un’infermiera del Servizio per il triage. «Un ringraziamento particolare al direttore e al personale, agli operatori sanitari e donatori, testimoni di solidarietà», affermano gli organizzatori. (g. pit.)

