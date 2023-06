Giornata campale al pronto soccorso: pazienti in coda e lunghe attese 

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, ieri il Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia ha vissuto una giornata tormentata, con un numero importante di utenti costretti ad attese snervanti. La causa è da ricercare in una serie di episodi concomitanti: alcuni piccoli incidenti avvenuti fra sabato e domenica e l’accesso al reparto di persone, in particolare anziani, che lamentavano varie patologie. A un certo punto, il Pronto soccorso del Sirai si è ritrovato a dover dare risposte assistenziali a una trentina di pazienti. E all’esterno hanno dovuto stazionare poco meno di dieci ambulanze.

Il fatto poi che nel servizio di Radiologia, essendo domenica, non fosse presente l’intero organico (già carente anche nei giorni feriali) ha contribuito a creare il disagio, superato nel primo pomeriggio: attorno alle 15, i pazienti da prendere in carico si sono ridotti a poco meno di una decina.

In passato si è visto decisamente di peggio. Come l’estate scorsa: anche 52 pazienti in attesa, alcuni costretti ad attendere la visita 24 ore in ambulanza davanti al reparto. Ma quanto accaduto ieri rischia di rappresentare un’avvisaglia preoccupante per l’estate ormai alle porte.

