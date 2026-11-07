Giornata bis con gli studenti protagonisti 

Tanto entusiasmo e voglia di proporre al meglio i gioielli storici e culturali della città. Gli studenti degli istituti superiori, assistiti dagli insegnanti, oggi fanno il bis nella seconda giornata di “Monumenti aperti” dove sono protagonisti dell’accoglienza e delle visite guidate gratuite, assieme ai volontari di varie associazioni culturali cittadine.

Quindici luoghi da scoprire: cinque chiese, due musei, due siti archeologici e diversi spazi urbani legati alla memoria letteraria e artistica della città. La casa natale di Grazia Deledda è uno dei luoghi simbolo, assieme a tante altre tappe significative: dalla piazza dedicata a Sebastiano Satta alla Galleria comunale d’arte, dai siti archeologici di Noddule e Tanca Manna alla statua del Redentore sul monte Ortobene, dalla cattedrale di Santa Maria della Neve alla piazza Salvatore Satta.

«Monumenti Aperti è molto più di una manifestazione dedicata alla scoperta dei luoghi della cultura: è un progetto di partecipazione, conoscenza e valorizzazione della nostra identità - dice l’assessora comunale alla Cultura, Natascia Demurtas -. La tappa di Nuoro, che torna dopo anni di assenza, offre l’occasione di guardare alla città con occhi nuovi, riscoprendo monumenti, edifici e spazi che custodiscono pagine importanti della nostra storia».

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