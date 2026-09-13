Giornalisti spagnoli alla scoperta della città 

Dalla Catalogna a Madrid, passando per Valencia. Sono 18 i giornalisti e influencer spagnoli arrivati ad Alghero per un press tour dedicato alla promozione della città oltre la tradizionale stagione balneare. Il gruppo, accolto dalla Fondazione Alghero, è composto da professionisti del turismo e del lifestyle provenienti da Barcellona, Madrid e Valencia.

Due giorni alla scoperta della città vecchia, delle tradizioni, dell’enogastronomia e del patrimonio archeologico, con tappe al Museo del Corallo, al nuraghe Palmavera e alla necropoli di Anghelu Ruju. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Alghero sul mercato spagnolo, favorito dalla vicinanza culturale con la Catalogna e dai collegamenti con Barcellona, anche via mare attraverso Porto Torres. «Vogliamo raccontare una città che non si esaurisce con il mare e con l’estate - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - ma che ha nella cultura, nelle tradizioni, nella gastronomia e nella sua identità gli elementi per essere scoperta tutto l’anno».

Il press tour coincide con i festeggiamenti di Sant Miquel e con la presenza di circa 70 Castellers catalani insieme ai Mataresos di Alghero. Tra gli ospiti anche una giornalista di El País, che intervisterà i Castellers algheresi, portando sulla principale testata spagnola il legame tra Alghero e la cultura catalana. ( c. f. )

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