Giornalisti ricercati, la reazione italiana 

Resta alta la tensione tra Italia e Russia sulla vicenda dei due inviati della Rai, la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini, inseriti dalle autorità di Mosca nella lista dei ricercati internazionali per essere entrati ad agosto nel Kursk con le truppe ucraine. La convocazione dell'ambasciatore russo Alexey Paramonov alla Farnesina, annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha sancito la distanza tra i due Paesi sulla vicenda, malgrado i toni siano rimasti molto cauti.

L’incontro

Paramonov è stato ricevuto ieri pomeriggio al ministero da un alto diplomatico, che gli ha ribadito la «forte sorpresa e contrarietà» dell'Italia alla decisione delle autorità russe. Il governo, ha fatto sapere la Farnesina, ha ribadito «l'importanza della libertà di stampa, d'informazione e di cronaca, come valori fondamentali da garantire e tutelare a livello universale». La tesi italiana è che di fatto i due giornalisti stavano solo facendo il loro lavoro e null'altro: «Abbiamo fatto convocare l'ambasciatore - aveva spiegato in mattinata lo stesso Tajani - perché siamo rimasti molto sorpresi, non c'era alcun intento ostile verso la Federazione russa. E abbiamo il dovere di tutelare i nostri giornalisti».

L'ambasciata invece, dopo l'incontro, con una lunga nota ha ribattuto punto su punto alla posizione italiana: «Il fatto che una cittadina italiana si sia introdotta illegalmente sul territorio russo unendosi a formazioni militari», vi si legge, «costituisce una grave violazione. La Russia tratta con grande riguardo i giornalisti e gli operatori dei media, ma nel rispetto delle regole».

Il conflitto

Sul fronte del conflitto, intanto, ieri Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro britannico Keir Starmer: i due alleati intendono autorizzare Kiev a usare i missili occidentali a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo, in particolare le basi da cui partono i jet per colpire l'Ucraina. Secondo il New York Times il via libera riguarderebbe al momento armi non americane, quindi non i missili Atacms, ma solo i britannici Storm Shadow, che il premier laburista ritiene cruciali per fermare l'invasione di Vladimir Putin.

