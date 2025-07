Giornalisti a confronto Deiana con Molinari Pintore con Runchina 

Prosegue il viaggio di ViaConvento nella letteratura e anche nell’attualità della società. Questa settimana doppio appuntamento a Quartu Sant’Elena, con i giornalisti al centro degli incontri. L’Ex Caserma di via Roma 30, domani, alle 21, si prepara a ospitare un appuntamento che promette di accendere i riflettori su un mondo in bilico, dove le democrazie arrancano sotto i colpi di un’offensiva globale. Un punto di vista che divide e non trovo il consenso del movimento pro Pal è quello dell’ospite della serata: Maurizio Molinari, giornalista e saggista, già direttore de La Repubblica che presenta il suo ultimo libro “La nuova guerra contro le democrazie” (Rizzoli) a dialogare e pungolare l’autore sarà il giornalista de L’Unione Sarda Giuseppe Deiana, in un evento organizzato in collaborazione con Agorà Sardegna, CoMes e Culture. L’ingresso è libero, senza bisogno di prenotazione.

Bis

E il giorno dopo Via Convento - Estate 2025 fa subito il bis, alle 19, a Sa Dom’e Farra, spazio a un altro giornalista de L’Unione Sarda: Francesco Pintore parlerà del suo libro “Tundhimentas”, Abbà, accompagnato dal collega Giovanni Runchina. Non solo cronista ma anche fotografo Pintore è stato scrupoloso nel costruire un reportage sui momenti più importanti della vita pastorale, ricorrendo a una fotografia in bianco e nero che sembra catturare una sorta di dimensione atemporale di quel momento centrale nel ciclo vitale della pecora. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Turistica di Quartu.

