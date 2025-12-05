Giornaliste in prima linea Emanuela Pala si racconta all’Incipit dell’Exma 

Il 10 dicembre salpa da Cagliari la seconda edizione del festival “Incipit 2025: Destinazione Altrove”, che si pone come meta il ritorno a un’Itaca delle intelligenze, allo stare insieme per ridare senso allo stare insieme tra attualità, musica e cultura, cercando isole felici in un mondo troppo spesso brutale. Tante le voci che porteranno il proprio contributo, tra cui Emanuela Pala, la giornalista sassarese che ha subito l’arresto e la detenzione in Israele per la sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla. Curato da Martina Benoni, il festival sceglie gli spazi dell’Exma in via San Lucifero 71 come rifugio temporaneo dai contenuti superficiali che corrodono attenzione e pensiero critico.

Anticipazione

L’invito è semplice e radicale: spegnere lo scorrimento compulsivo e affidarsi alle storie, ai libri, alla musica, agli sguardi – spesso femminili – che provano a leggere il presente senza semplificarlo. Il viaggio comincia mercoledì 10 dicembre, con un’anticipazione affidata a Claudia Caredda di Trip Sardinia: “Is Americanus”, una passeggiata tra le vie e le piazze colpite dai bombardamenti americani del 1943, ripercorre le ferite di Cagliari trasformando cicatrici urbane in racconto di memoria e rinascita.

Giovedì

Da giovedì 11 si entra nel cuore del programma. Giuliana Sgrena apre (alle 19) il festival con “Me la sono andata a cercare”, trent’anni di guerre raccontate in prima linea e il peso di una narrazione che spesso giudica le reporter più dei conflitti che descrivono. Un dialogo con la giornalista Daniela Dirceo per una riflessione che intreccia biografia, storia recente ed etica dell’informazione. La serata prosegue (alle 20) con Gino Castaldo, critico musicale e voce storica di Radio Rai, con “Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta”, viaggio attraverso la musica degli anni Sessanta e Settanta, e con il live “Jazz Alarm!”, alle 21, guidato dalla voce di Francesca Corrias con il quartetto Carrus–Corrias.

Venerdì

Tra geopolitica e resistenza, venerdì 12, sono ancora soprattutto le donne a fissare la rotta: alle 18.30, la sociologa Aide Esu e il giornalista Matteo Meloni riflettono su Onu, militarizzazione e conflitti contemporanei insieme a Emanuela Pala, inviata di “Piazzapulita”. Seguono (alle 20) Francesco Abate con “Gli indegni” (Einaudi), romanzo che rilegge gli anni Ottanta tra amore, rabbia e amicizia, e il dj set “Liv, not Love”, viaggio in vinile nel cuore di quel decennio.

Sabato

Terza giornata sabato 13, alle 19, accanto all’analisi di Emilio Mola sui nuovi equilibri globali in dialogo con la giornalista Lisa Ferreli, alle 20 Luciana Grosso e Laura Fois guardano all’America di oggi con “Mamdami. Un socialista a New York”, usando la Grande Mela come laboratorio politico del presente. In “Donne nella città bianca”, Laura Fortuna e Vito Biolchini (alle 21) omaggiano le visioni urbane di Sergio Atzeni, mentre Arrogalla e la dj colombiana Santa Maria de la Psicodelia (dalle 22) aprono agli altrove sonori, tra echi tropicali e tradizione sarda rielaborata.

Gran finale

Domenica 14, alle 17, Tonia Mastrobuoni, in dialogo con Michele Pipia, illumina con “La peste” le zone d’ombra della democrazia tedesca, dalle comunità völkisch ai neonazisti “ecologisti”. Chiudono Daniele Serra e Piergiorgio Pulixi con “L’estate delle comete azzurre”. (red. cult.)

