Giornalista e sportivo a “L’Informatore 360” 

È una puntata insolita e particolare, ma non per questo meno interessante quella di oggi a "L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale che va in onda su Radiolina e Videolina il venerdì dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ci sarà un solo ospite: è Enrico Pilia, che ripercorrerà le tappe principali della carriera come giornalista de L’Unione Sarda, ma anche le sue esperienze come sportivo praticante, a cominciare da quelle nei campionati di basket.