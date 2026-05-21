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Radiolina/Videolina.
22 maggio 2026 alle 00:33

Giornalista e sportivo a “L’Informatore 360” 

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È una puntata insolita e particolare, ma non per questo meno interessante quella di oggi a "L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale che va in onda su Radiolina e Videolina il venerdì dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ci sarà un solo ospite: è Enrico Pilia, che ripercorrerà le tappe principali della carriera come giornalista de L’Unione Sarda, ma anche le sue esperienze come sportivo praticante, a cominciare da quelle nei campionati di basket.

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