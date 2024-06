Giornalista americano a processo 

Mosca. Il procedimento penale contro Evan Gershkovich sta per entrare in una nuova fase. La procura generale russa ha annunciato che il corrispondente del Wall Street Journal sarà processato (non si sa quando) da un tribunale di Yekaterinburg. E, per la prima volta, ha svelato qualche particolare delle accuse di “spionaggio” rivolte al giornalista americano. Secondo le autorità russe, Gershkovich avrebbe raccolto «informazioni segrete» sulla UralVagonZavod, un’industria che produce carri armati, e lo avrebbe fatto «su istruzioni della Cia». Ma Mosca non fornisce nessuna prova delle accuse, che il Wall Street Journal, il quotidiano per cui lavora il giornalista, definisce «false e infondate». Gershkovich ha 32 anni e rischia di trascorrerne fino a 20 dietro le sbarre. È stato arrestato nel marzo 2023 proprio a Yekaterinburg, la città degli Urali dove sarà sottoposto a processo. Il suo è il primo caso di un giornalista americano arrestato in Russia con accuse di “spionaggio” dai tempi della Guerra fredda.

