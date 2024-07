Giornalista aggredito, prime due denunce 

Procede senza sosta il lavoro della polizia della Questura di Torino per identificare i militanti di estrema destra che facevano parte del gruppo che sabato sera ha aggredito il giornalista de La Stampa Andrea Joly, fuori dal circolo Asso di Bastoni, in via Cellini, quartiere San Salvario, mentre stava faceva delle foto e girando dei video con il suo smartphone. Le indagini della digos si stanno concentrando sui filmati, almeno tre, che sono stati acquisiti in queste ore e che hanno immortalato la scena del pestaggio. L’attività investigativa ha già portato all’identificazione di un 45enne e un 53enne, entrambi militanti di CasaPound Torino, che all’Asso di Bastoni fa base. I due sono stati riconosciuti dalla vittima e sono stati denunciati per violenza privata e lesioni personali. CasaPound Italia ha intanto invitato Andrea Joly alla festa nazionale che si terrà dal 5 all’8 settembre a Grosseto. Un invito, per il giornalista e l’europarlamentare Ilaria Salis a un dibattito sulla violenza politica.

RIPRODUZIONE RISERVATA