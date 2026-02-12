Giornalismo sportivo in lutto per Alfonso  

Fu il primo a intervistare Gigi Riva al suo arrivo a Cagliari, ha voluto ricordare lo stesso club rossoblù nel ricordarlo «con affetto» attraverso i propri canali social. È morto ieri, all'età di 92 anni (li aveva appena compiuti, lo scorso 27 dicembre) Carmelo Alfonso, giornalista sportivo della Rai, volto noto di “90° minuto” e per decenni figura storica dell'Ussi, l'Unione stampa sportiva italiana.

Nato ad Alghero nel 1933, ha lavorato, però, sin da giovane a Cagliari dove ha iniziato l'attività giornalistica presso L’'Unione Sarda. È stato caposervizio dello sport alla Rai e per anni corrispondente della Gazzetta dello Sport. È stato per decenni, tra l’altro, presidente dell'Ussi Sardegna, consigliere nazionale e vice presidente nazionale. Ha pubblicato il libro “Mussiaddu” nel quale racconta fatti e curiosità della storia del pugilato sardo.

