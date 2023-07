Giornalismo e Web, via al nuovo corso  

Come sta cambiando il mondo dell’informazione e del giornalismo? Come viene condizionato dal web? Qual è il ruolo del giornalista? Per comprendere al meglio il presente e il futuro della comunicazione e formare una figura professionale flessibile in grado di inserirsi nell’ambito sia dell’informazione tradizionale (lavoro in una redazione giornalistica) che digitale (ideatore di contenuti informativi per il web), da settembre, inizia all’Università il corso di laurea magistrale - unico in Sardegna - in Giornalismo e Informazione Web (classe LM-19).

Il nuovo corso, presentato ieri nell’aula Motzo, Sa Duchessa, e condiviso anche con l’Ordine dei giornalisti, nasce come naturale prosieguo di due corsi, quello in Lingue e comunicazione e in Scienze della comunicazione, ma è accessibile – attraverso il raggiungimento dei crediti – anche a studenti che arrivano da altri corsi.

Nuovi comunicatori

«È stato progettato per soddisfare le esigenze di chi fa comunicazione oggi», spiega Elisabetta Gola, prorettrice alla Comunicazione e coordinatrice del corso di Scienze della comunicazione. «Mette in contatto due mondi che sono sempre più ibridi. È un corso nuovo anche nel metodo didattico, chi si iscrive avrà la possibilità di seguire sia in presenza sia da remoto. Inoltre tutte le lezioni e i materiali possono essere recuperati successivamente sulle piattaforme».

Il piano di studi

Il corso di laurea prevede dunque l’approfondimento di due principali ambiti comunicativi, uno indirizzato all’esercizio della professione giornalistica e l’altro focalizzato sull’informazione digitale. Il piano di studi del primo anno punta a una formazione didattica comune a entrambi i profili, mentre il secondo, più flessibile, permette di approfondire le competenze in uno dei due ambiti comunicativi. «Mette insieme teoria e pratica», prosegue Gola, «perché avremo sia insegnamenti erogati dai docenti dell’Università, sia da professionisti del mondo della comunicazione, ma anche da giornaliste e giornalisti che verranno coinvolti durante il tirocinio e nei laboratori fondamentali per il corso».

Competenze a 360°

Tra i partner del corso di laurea magistrale: L’Unione Sarda, l’Assostampa, Giulia Giornaliste, l’Ansa, l’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. E ancora: Hootsuite, Agenzia di comunicazione Addv, l’Ente Nazionale Previdenza e Assitenza (Enpam) e Queryo.

«Questo corso dimostra quanto l’università di Cagliari sia un passo avanti», evidenzia Fabrizio Meloni, responsabile comunicazione Aou e membro del Comitato di indirizzo per il corso. «Parlerà a persone che vogliono migliorarsi. I giornalisti e le giornaliste oggi devono essere sempre più comunicatori davanti a un mercato che richiede competenze a 360 gradi».

