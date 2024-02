«Giornali e tv, ruolo da garantire in un mondo nuovo» 

«Il sistema dell’informazione va molto veloce. Ma la legge sull’editoria ha più di quarant’anni». Per Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria, è opportuno «aprire una riflessione per promuovere una revisione delle norme che ormai risalgono al lontano 1981». A Cagliari per una visita al gruppo editoriale L’Unione Sarda, l’esponente del Governo Meloni sostiene la necessità di «rivedere i parametri di finanziamento del sistema», perché «di fronte a una legge così datata, che non risponde ai cambiamenti epocali che l’informazione sta attraversando, prima nel rapporto con le piattaforme, e oggi con l’intelligenza artificiale, ovviamente i vecchi criteri non riescono a rispondere a diverse delle esigenze attuali».

«Approccio complessivo»

In particolare, secondo il senatore Barachini, esistono due ordini di problemi: «Uno riguarda la revisione dei criteri di finanziamento, l’altro è legato alle somme destinate all’informazione per sostenere il settore». E la strada da seguire richiede una «valutazione complessiva». «Quando nella finanziaria 2024 abbiamo creato il fondo unico», ricorda il sottosegretario, «la filosofia è stata questa: costruire uno strumento con una nuova visione di sistema, nella quale vi sia una proporzionalità tra il finanziamento alle cooperative e alle fondazioni, da un lato, e il sostegno ai gruppi privati, dall’altro. Entrambe le realtà sono, infatti, strategiche per il futuro dell’informazione nazionale. È il momento di fare anche una analisi che tenga conto di chi riesce concretamente a resistere nel mercato, pur con una quota doverosa di finanziamento pubblico».

In merito, invece, agli aiuti destinati alla carta stampata «bisogna pensare di aumentare i fondi, rivedere i criteri di distribuzione, e prevedere norme che garantiscano gradualità di sostegno alle diverse realtà». Perché, «è vero che si leggono meno copie, ma è altrettanto vero che oggi i giornali orientano il dibattito pubblico».

Passaggi epocali

Una riforma del sostegno all’editoria è auspicabile perché, approfondisce Barachini, dalla legge 416 del 1981 a oggi ci sono state almeno due rivoluzioni epocali: «Una è l’avvento di internet e delle piattaforme che ha depotenziato l’informazione nazionale da un punto di vista pubblicitario e da un punto di vista di capacità pervasiva nella vita dei cittadini. Oggi le persone, prevalentemente, ritengono di essere informate con i loro telefonini, leggono un titolo e questo fa loro presumere di essere informati». Il secondo passaggio epocale è quello dell’intelligenza artificiale: «Dobbiamo renderci conto che la sfida dell’IA va giocata, ma sapendola governare e questo significa non frenare investimenti, sviluppo e utilizzo, ma mantenere una regia umana che prenda forma e sia garantita da norme idonee a rendere questa sfida una opportunità, scongiurando i rischi per i livelli occupazionali, per la creatività e l’originalità dell’informazione». Quindi: «O l’uomo prende il controllo di questa realtà, altrimenti il problema si manifesterà in tempi davvero molto rapidi».

Un passaggio anche sulla tutela dell’informazione professionale. «In alcuni casi, il settore dell’informazione ha perso di credibilità perché molte realtà si sono affacciate a questo mondo senza i requisiti minimi necessari. Per esempio: «Tra un quotidiano dove lavorano giornalisti seri e con esperienza e un sito web che magari non è nemmeno una testata, all’apparenza può non esserci tutta questa differenza, nella sostanza c’è. E in generale viene danneggiata la realtà professionale». Barachini ricorda la riforma dei contributi alle agenzie di stampa attuata per aiutare chi fa un’informazione rigorosa e seria: «Ci siamo basati su un criterio: sosteniamo di più chi ha un maggior numero di giornalisti a tempo indeterminato, assunti nelle redazioni con tutti i criteri e le tutele previste dal contratto nazionale». (ro. mu.)

