Giorico è ottimista per l’Alghero: «Il gruppo cresce» 

«Stiamo mettendo benzina nelle gambe, lavorando duramente in doppia seduta, mattina parte fisica e pomeriggio tecnico-tattica». È un Mauro Giorico ottimista quello che dal 27 luglio sta guidando la preparazione dell’Alghero in vista del campionato di Eccellenza. Il tecnico giallorosso si dice «soddisfatto delle amichevoli, al di là del risultato, per la crescita esponenziale del gruppo». Un gruppo che, a uno zoccolo duro «non indifferente», sta vedendo l’innesto di nuovi giocatori che fanno dire a Giorico di essere «molto soddisfatto del mercato portato avanti di concerto con il presidente Andrea Pinna e il direttore sportivo Alessandro Piras».

Un mercato che ha portato ad Alghero i giocatori richiesti, a partire dal 37enne trequartista Francesco Bombagi (presenze in B con Pisa, Reggina e Ternana, una C e una Supercoppa di categoria vinte a Pordenone e una promozione in B centrata con il Catanzaro), che ha disputato l’ultimo campionato di Serie D con la Luparense. Con lui, sono stati tesserati il portiere 2006 Fabio Slavica (dal Budoni), il difensore Andrea Sanna (‘03) e l’attaccante Enrico Zirolia (‘05) dal Tempio (vecchie conoscenze per Giorico), il 33enne centrocampista Santiago Nagüel (dal Monastir) e il 24enne attaccante uruguaiano Francisco Sagardia Lima (con esperienze nella Serie A bulgara con il Beore Stara Zagora, nella B ecuadoriana con il Deportivo Independiente Juniors e in quella uruguaiana con il Bella Vista).



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