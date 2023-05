Giorico certezza del Latte Dolce 

Sassari. Idee chiare nel segno della continuità. I primi tasselli, anzi colonne, per la serie D ritrovata sono due conferme: il tecnico Mauro Giorico e il direttore sportivo Vittorio Tossi. Specialista in promozioni, l’allenatore algherese era stato chiamato due anni fa al posto di Pierluigi Scotto: non era riuscito a evitare la retrocessione in Eccellenza ma è bastato un solo campionato per tornare nel massimo torneo dilettanti. Giorico è riuscito a fare il salto di categoria con ben cinque squadre diverse: Alghero, Porto Torres, Olbia e Arzachena. La promozione col Latte Dolce l’ha ottenuta sposando la filosofia societaria, con un gruppo che ha proposto ben venti giocatori locali di proprietà e i due stranieri Kaio Piassi e Celin-Padovani.

Il direttore sportivo Vittorio Tossi, anch’egli ex Torres, è alla quarta stagione in biancoceleste. Entrambi sono già all’opera assieme al direttore generale Adriano Fantoni per costruire la squadra che punterà a mantenere la serie D, sempre attingendo a piene mani dal vivaio e dai giovani interessanti dell’hinterland. Si punta quindi alla conferma dell’ossatura che tanto bene ha fatto in Eccellenza. Il capitano Cabeccia e l’attaccante Scognamillo sono tra gli elementi che sembrano irrinunciabili, assieme ai tanti giovani che si sono messi in mostra e ad altri che avranno l’occasione per farlo in un campionato di categoria superiore.

Del resto giocare in prima squadra nel Latte Dolce è il naturale sbocco per i ragazzi di un vivaio che continua ad alimentare non solo la squadra sassarese ma anche altre formazioni del territorio. Vista la sola categoria di differenza con la Torres, è anche auspicabile una collaborazione nei due sensi che porti benefici a entrambe le formazioni.

