«Giorgio Pisano, cronista, amico e... combattente messicano» 

Il 20 agosto 2016 moriva Giorgio Pisano. Aveva 66 anni e amava definirsi semplicemente «un cronista». Inviato e vicedirettore de L’Unione Sarda, è stato maestro di una generazione di giornalisti. Il neuroscienziato e amico Gianluigi Gessa gli dedica questo ricordo.

Giorgio Pisano mi ricordava un combattente messicano di “Tierra y Libertade”. Ne possedeva i caratteri somatici, bruno di carnagione, occhi scuri e vivaci, capelli e baffi neri, ultimamente brizzolati. Ma a suggerire quell’immagine di guerriero per la libertà era il giornalista intelligente, coraggioso, irriverente, schierato con gli ultimi. Per la verità a tutti i costi.

Ci siamo incontrati più di mezzo secolo fa, quando mi chiese un pezzo per il suo giornale, per ferragosto, sul Poetto. Gli consegnai l’articolo a tempo quasi scaduto. Ansioso e preoccupato lesse: «Molti cagliaritani sono stati concepiti nei casotti del Poetto...”. Completata la lettura, si rasserenò: «Professore, potrebbe essere un giornalista», concluse, «se i suoi tempi non fossero quelli di un santone: l’eternità!». La sua macchina da scrivere sparava alla velocità di una mitragliatrice, la mia penna biro distillava parole, spazi inclusi, alla velocità di una clessidra.

Nel tempo ho rispettato la scadenza delle sue richieste. Sento ancora il timbro inconfondibile della sua voce: «Quattromila battute, spazi inclusi. Prima delle diciannove!”. Non aveva perso la speranza di convertirmi al suo fuso orario!

Siamo diventati amici.

Tossicodipendenti

Eravamo entrambi tossicodipendenti, io per la ricerca, lui per il giornale, la droga che lo ha reso felice. Affermava con orgoglio: «Il nostro è il mestiere più bello del mondo!». Io ribattevo: «Il nostro è l’unico mestiere che ti fa dire: grazie al cielo domani è lunedì». Replicava, irriverente: «lo dicono anche i barbieri». Come i tossicodipendenti, contagiava la sua dipendenza ad altri giovani cronisti. Come i tossicodipendenti era entrato in crisi d’astinenza quando il vecchio editore del giornale lo sospese a divinis, gli tolse la sua droga. In quel periodo scrisse “Lista d’attesa”: la storia struggente degli ultimi degli ultimi, i ricoverati nel manicomio di Villa Clara. Uno di loro, Giovanni, racconta due volte la rivolta dei minatori di Buggerru, che cercavano pane e hanno trovato pallottole. La seconda volta, Giovanni, delirante, corregge quella storia: i minatori non sono morti, i carabinieri non hanno sparato, perché sparare fa schifo anche se hai la divisa, anche se te lo ordina un tenentino. Così sentiva il compagno Giorgio Pisano.

Nel libro c’è la diffidenza per gli psicofarmaci, le pastigliette che instupidiscono e per gli psichiatri che usano un linguaggio erudito che i pazienti non capiscono. L’ironia tagliente di Giorgio cala sul dottor Congiu, il quale chiamato di corsa in soccorso di un paziente che sta per soffocare, dimentica il latinorum ed esclama “cazzo questo schioda!”. E tutti hanno capito cosa voleva dire.

Medici e preti

Giorgio aveva simpatia per i medici come Gino Strada e Richard Mollica. Il primo cura le ferite sulla carne, il secondo quelle sull’anima delle vittime delle guerre, genocidi, torture, abusi.

Da ateo Giorgio amava i preti cristiani: Ettore Cannavera, Salvatore Morittu, Andrea Gallo, il prete da strada. Nessuna simpatia per Baget Bozzo, il teologo, politologo, giornalista, transmigrante tra partiti e giornali di destra e di sinistra. Nessuna per Giovanni Giuseppe Mani, l’ex arcivescovo di Cagliari, che manda quelli de L’Unione Sarda a morì ammazzati!

L’incontro più emozionante con Giorgio avvenne in un ospedale, alla mezzanotte del 28 dicembre 1983. Ero stato pescato dal mare in una notte ventosa d’inverno, naufrago di windsurfing. Troppo tardi (sempre in ritardo!) per i tempi del giornale di allora. Avevano lasciato lo spazio in prima per la notizia e la fotografia. Giorgio mi disse: «Professore, ha rovinato il più bel coccodrillo che ho mai scritto». Non sentivo il rimorso per il suo disappunto. Conservalo per un’altra volta, gli dissi, «non ho fretta!» Ultimamente mi aveva chiesto di aiutarlo a scrivere per la rivista La Collina. Vorrei sentire ancora la sua voce che sollecita l’articolo entro i tempi pattuiti!

