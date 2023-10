Giorgio Mulè taglia il nastro a Su Gologone 

Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè inaugureàrà Magie d’Inverno, la classica manifestazione organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 che si si terrà all’hotel Su Gologone- Il taglio del nastro avverrà sabato 4 novembre alle 15.

Nato a Caltanissetta, laureato in Scienze della comunicazione all’Università degli Studi di Palermo, Mulé ha alle spalle una brillante carriera giornalistica: è stato direttore di Panorama Economy e di Panorama, di Videonews (la struttura che cura i programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset), di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, nonché professore straordinario di Teorie e tecniche della comunicazione presso l’Università telematica Pegaso di Napoli.

Deputato dal 2018, rieletto nel 2022, è stato, fra l’altro, promotore, relatore e primo firmatario della legge per l’adozione e l’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra-ospedaliero, approvata in data 28 luglio 2021 dalla Commissione affari sociali della Camera in sede legislativa e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2021.

Mulé aprirà anche l’area convegnistica di Magie d’Inverno, sempre in programma al Su Gologone, intervenendo alle ore 16.00 alla prima parte del convegno iniziale, sulla tecnologia, a proposito delle prospettive di assegnazione dell’Einstein Telescope all’Italia. Candidato a ospitarlo, come è noto, il sito minerario di Sos Enattos, a Lula.

