Giorgio Montanini Quella stand up comedy che non fa solo ridere 

Dieci mesi fa annullò la data di Cagliari con “C'è sempre qualcosa da bere” per problemi di salute. Oggi Giorgio Montanini si prepara a salire il 24 marzo sul palco del Teatro Massimo con il suo nuovo monologo, “Fall” prodotto da Altra Scena con l'organizzazione di Forma e Poesia nel Jazz. Quel momento critico è stato superato: «Sto bene, benissimo e quando sto bene io, sta bene anche l'artista. Persona e artista sono una cosa sola».

La caduta

Parlare con Montanini, marchigiano, 48 anni, colonna italiana della stand up comedy, significa entrare in un fiume in piena di pensieri. Sul mondo, sulla società, sulla libertà: «Siamo dentro un sistema malato, comandato dal capitalismo. Ci danno briciole e dicono che dobbiamo essere felici. Dopo la Seconda guerra mondiale pensavamo ai diritti umani, all'ONU, a un mondo più giusto. Invece siamo ancora qui, con disuguaglianze sempre più marcate». “Fall”, il suo spettacolo, evoca un crollo, una caduta. Sorride amaro: «È il de profundis delle certezze. Credo ancora nell'essere umano, ma siamo in piena decadenza. Non parlo dei valori bigotti dei nostri nonni, parlo della lotta per le cose giuste. Non si può vivere solo per i propri interessi».

Il politically correct

Il suo monologo affronta il crollo delle ideologie e il trionfo della via di mezzo: progresso o solo immobilismo? «La via di mezzo è un modo per dire che non cambia nulla. Chiunque vada al governo non cambia le politiche economiche. Siamo vincolati alle decisioni di BCE e Fondo Monetario. Tutto si appiattisce». Uno dei temi che affronta è il politicamente corretto. «Censura», risponde senza esitazione, «serve a togliere le armi a chi non può sparare. Limitare le parole significa limitare la libertà di pensiero».

Le lotte

La conversazione vira sui diritti civili e sociali. Già Pasolini, ricorda, avvertiva il rischio del progressismo dei diritti civili: «Noi lottiamo per diritti già riconosciuti, come quelli delle donne o degli omosessuali, ma trascuriamo i diritti sociali». Temi caldi, a rischio di censura: «Non ho mai fatto compromessi. Tanti oggi si auto censurano perché il politicamente corretto è comodo, non ti fa esporre».

La guerra

“Fall” tocca il tema della guerra. Si può fare satira su un argomento così delicato? «Senza cinismo fine a se stesso, è uno strumento per togliere il velo di ipocrisia. Putin è un delinquente, ma anche l'Occidente ha sacrificato l'Ucraina per i propri giochi di potere. Non sto con Trump o Biden, ma analizzo i fatti. Zelensky è una pedina in una partita più grande».

«Io non cambio»

La stand-up comedy sta crescendo in Italia, eppure il pubblico, secondo Montanini, si scandalizza ancora troppo: «Il giorno in cui smetterà di farlo, sarà un passo avanti». Lui che di passi, avanti o laterali, ne ha fatto. Ha cominciato con il teatro - che gli ha offerto tanti rudimenti del mestiere - per passare alla stand up comedy: «Ho costruito il mio pubblico con testi che nascono per necessità, non per ricerca di successo. Non cambio per piacere agli altri, faccio ciò che sento». E quel che sente è anche evitare lezioni: «Spero è che chi mi ascolta si senta meno solo. Perché alla fine, la vita è una merda, ma ogni tanto qualcuno simile a noi esiste».

