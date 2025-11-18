Giorgio Locatelli a Iglesias «In Sardegna anche il pane ci sa raccontare una storia» 

«Sto molto bene, sono in sintonia con me stesso. A Londra stanno cambiando tante cose, ma sono in un momento produttivo. Per anni ho sofferto il ritmo del ristorante: ora ho trovato un equilibrio fatto di casa, famiglia e una routine che finalmente sento mia».

È un Giorgio Locatelli entusiasta quello che si racconta: lo chef, che ha aperto un nuovo locale dentro la National Gallery, a Trafalgar Square a Londra, è stato tra gli ospiti del festival Fun_go in scena a Iglesias. Nato in provincia di Varese, 62 anni, nella sua carriera ha collezionato 4 stelle Michelin.

Il suo showcooking dal titolo “Trame di sottobosco” ha appassionato il pubblico iglesiente. Da dove nasce questa idea?

«Il sottobosco rappresenta biodiversità e purezza. Il tartufo, le stagioni corte, i funghi: prodotti che parlano di territorio. In Sardegna ho celebrato il fungo non solo per le qualità nutrizionali, ma per un sapore ineguagliabile. È un ingrediente che sa dialogare con carne, pesce, risotti, pasta. A Fun_go ho voluto proporre un piatto senza pasta, più essenziale, per raccontare un’altra maniera di vivere il sottobosco. Mi sono sentito molto bene all’evento: la Sardegna è una grande terra, ma la sua gente lo è ancora di più. La visita a Porto Flavia mi ha colpito: un luogo paradisiaco che porta addosso le tracce della fatica umana».

Quali i prodotti della terra che più la emozionano qui in Sardegna?

«Non ce n’è uno. Qui anche il prodotto più semplice ispira: la stagionalità, la natura, offre tanta scelta. Perfino un pezzo di pane è importante».

Lei spesso parla di cucina come racconto. Che storie possono emergere dai fornelli?

«Ogni piatto è una memoria. Ci sono sapori che riportano le persone alla giovinezza. Un cuoco deve saper raccontare la propria storia e quella degli ingredienti».

Da giudice di “MasterChef”, come vede l’evoluzione dei giovani cuochi italiani?

«L’attitudine e la passione fanno la differenza, non solo in cucina. Sincerità, capacità di esporsi, forza di volontà. I giovani stanno portando innovazione, integrano prodotti che prima non si usavano. Il piatto deve raccontare un’esperienza autentica, non essere fatto per un selfie».

Se potesse dare un consiglio?

«Guardare con più apertura alla cucina vegetariana e vegana. Le abitudini cambiano e se ieri dire ai nostri nonni di mangiare un’insalata poteva essere un insulto, oggi tutto è diverso. La cucina italiana è lo specchio della storia dei suoi prodotti: il risotto allo zafferano milanese nasce dagli spagnoli, la Sicilia ha influssi arabi, greci, normanni. È tutta cultura e territorio».

Dopo tanti anni all’estero, quali cambiamenti ha notato nella cucina italiana?

«È sempre una cucina circolare: tutti mangiano bene. Oggi c’è più attenzione ai valori nutritivi, a quei concetti che la rendono ricca e sana. La nostra cucina è attraversata dai cambiamenti, ma resta fedele alla sua storia».

Torniamo alla nostra Isola. Cosa ritrova ogni volta che torna?

«Autenticità. E porto sempre via qualcosa: stavolta anche due bei pezzi di bottarga! Ogni stagione ha il suo profumo: il mirto d’estate, l’aria umida d’inverno. C’è tanta varietà e scelta, non saprei dire solamente un prodotto».

A proposito di scelta, come possono barcamenarsi i consumatori oggi nel mondo della ristorazione?

«Stando attenti quando qualcosa costa poco. Evidentemente non esprime qualità. Poi attenzione ai valori nutrizionali, fermatevi a leggere le etichette. E sostenete i negozi del territorio, per quanto possibile. Non è solo commercio, è anche aiutare l’identità e i luoghi».

Progetti futuri?

«Ne ho già uno a Londra e credo basti. Sicuramente, ora, è avere anche qualche giorno di ferie».

