Giorgio Cerno: «Ecco cosa sbaglia la sinistra» 

Gran pienone in piazzetta per uno dei grandi eventi di Porto Cervo Libri, tradizionale kermesse estiva del Consorzio Costa Smeralda, che vede sul palco Tommaso Cerno autore del libro “A Noi!”.

Confronto

Incalzato dalle domande del giornalista Giorgio Fresu, il direttore de Il Tempo ha spaziato con spiccata versatilità su diversi argomenti attuali, sciorinando impressioni e convinzioni personali su politica interna ed internazionale, sulle guerre, sul tema dell’immigrazione, della giustizia, su una rinnovata visione della Chiesa. Un’analisi approfondita attraverso un confronto tra passato e presente. Alla prima domanda «Cosa resta del fascismo?», Cerno ha posto l’accento sull’attuale conformismo, che rappresentava la vera essenza del fascismo, basato sull’idea che esistesse un’unica visione del mondo, un’unica visione dell’autorità. «Oggi - ha spiegato il celebre giornalista - dobbiamo domandarci chi eredita questa visione monolitica. Chi pretende che la verità sia unica e chi non si allinea a questa visione appartiene alla schiera dei cattivi. In questo momento la sinistra rappresenta il nuovo fascismo. Quella sinistra che accusa la destra di un fascismo vecchio di 100 anni e non si rende conto di essere la vera portatrice di quello attuale».

Lui, che è stato senatore Pd, critica senza troppi giri di parole gli errori della sinistra, che, secondo Cerno, ha completamente perso di vista le reali esigenze del Paese, rincorrendo sterili polemiche e lanciando accuse di fascismo nei confronti dell’attuale Governo che la maggior parte degli italiani non sembra più accettare. Ecco perché, con ragionamenti semplici, quasi elementari, Giorgia Meloni ha conquistato la maggioranza, dopo giuste elezioni che premiano chi vince sul campo e non consentono di portare alla guida governi rappresentati da non eletti, come è accaduto nell’ultimo decennio. Cerno ha concluso ricordando la figura di Pasolini, il grande intellettuale amato-odiato dalla sinistra, il cui pensiero andrebbe riletto in una visione calata nel modello di una società più equa, libera da condizionamenti e da un “politically correct” che non ha più ragion d’essere.

