Giorgino, vergogna senza fine  

L’isola ecologica non autorizzata è lontana dal centro abitato e presidiata da un grosso coniglio bianco. Lì, dove il cartello a bordo strada indica la fine della giurisdizione Anas, inizia ufficialmente la rassegna del degrado. Tra imponenti edifici senza più inquilini né decoro, accerchiati da distese di rifiuti e tracce inequivocabili della quotidiana frequentazione di chi arriva per praticare l’amore sicuro e lontano da occhi indiscreti. Si riduce a questo la parte “sfortunata” di Giorgino, separata dal Villaggio dei Pescatori dal lungo braccio del Porto Canale che impedisce l’accesso diretto ma non ferma l’inciviltà.

Degrado con vista

Sembra paradossale quel vincolo paesaggistico che dovrebbe tutelare l’area a ridosso della provinciale per Pula, ridotta a discarica e a luogo d’incontri per uomini. Così, tra la processione d’auto con altrettanti più o meno giovani signori poco propensi al dialogo («niente foto, niente nomi, sono qui per caso»), spicca l’impressionante quantità di rifiuti disseminati ovunque. Due grandi pneumatici segnano la spiaggia dove alghe e spazzatura hanno bruciato per settimane riducendo tutto a un tappeto di cenere, poco distante il vento muove le pagine del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, adagiato tra vestiario di cui qualcuno ha pensato bene di disfarsi.

Discarica da record

La vergogna più grande è sul versante opposto. La anticipa quel che resta dell’avviso appiccicato a un palo dopo il blitz della Forestale. Era novembre dell’anno scorso, quando le guardie ambientali misero sotto sequestro tremila metri quadrati dove ancora oggi fa bella mostra la discarica dei record. Che a distanza di un anno e mezzo dalla prima segnalazione è ancora intatta, accanto al muro di Villa Aresu. Con centinaia di gomme, barattoli di vernice, sedie, water, elettrodomestici, scarpe, giocattoli, una collezione di cassette di plastica e quel grosso coniglio bianco in cima.

«Altro che Capitale europea del verde, servirebbero meno annunci e più fatti», commenta Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d’intervento giuridico, che a marzo 2022 ha inoltrato specifica istanza chiedendo provvedimenti. «È necessario intervenire tempestivamente, altrimenti la situazione peggiorerà. Continuiamo a segnalare, ma negli ultimi 15 anni la questione discariche abusive è nettamente peggiorata, per mancanza di personale e ancora peggio di volontà. Occorrono controlli puntuali, anche avvalendosi della tecnologia, e pene certe per i trasgressori. Solo così si può tutelare il territorio».

Il Comune

«È certamente una vergogna, ma data l’impossibilità di qualsiasi amministrazione di presidiare ogni angolo del territorio il problema di base è l’inciviltà», premette l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino. «Dopo la diffida inviata ai proprietari dell’area (eredi Aresu e Cacip), senza alcun riscontro, verrà emanata un’apposita ordinanza. Se non provvederanno alla rimozione dei rifiuti l’amministrazione procederà con risorse proprie che poi si cercherà di recuperare», spiega. «I tempi lunghi sono dovuti all’iter che necessariamente dobbiamo seguire, e alla volontà di cercare di trovare accordi con i privati per non gravare sul bilancio comunale fatto dai soldi di tutti cittadini. L’attenzione alla zona è massima: si stanno facendo ragionamenti di recupero e riqualificazione in termini ambientali e con finalità turistiche e sportive».

