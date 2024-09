Giorgino, torna la Sagra del pesce 

Due tonnellate di pesce fresco locale, canti, balli e spettacoli per bambini: torna sabato e domenica la Sagra del Pesce di Giorgino, che animerà il Villaggio dei pescatori con due serate all’insegna della tradizione marinaresca del borgo. Pronto un menù composto da ricette tipiche cagliaritane, con insalata di polpo, pennette allo scoglio, fritto misto della laguna e del golfo, arrosto di muggini e sardine e il “pisci a collettu”, il pesce con il colletto, le fave lesse che prendevano questo nome ai tempi in cui comprare il pesce era un lusso. Il tutto accompagnato da un bicchiere di vermentino.

Il programma

Si parte sabato alle 18.15 con la messa di don Giorgio Vacca nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima. Dalle 20 in piazza l’inizio delle degustazioni e alle 21 musica dal vivo con il gruppo dance Big Mama. Domenica si replica dalle 17.30 con lo spettacolo per bambini organizzato dal Teatro del Sottosuolo. Le degustazioni cominceranno sempre alle 20 mentre dalle 21.30 ancora musica con il concerto di Pino e Marcello Corda, seguito da balli e intrattenimento. Lungo le strade saranno allestiti tavoli e panche per la consumazione, e il campo sportivo sarà adibito a parcheggio illuminato. Intanto Ctm potenzierà le corse che arrivano a Giorgino: la linea GSS per il sabato e la 8A la domenica.

L’identità del villaggio

Un evento che valorizzerà la suggestiva cornice del Villaggio dei pescatori, il cui comitato di quartiere organizza la festa fin dal 1985. «Siamo arrivati alla 38esima edizione, ci siamo interrotti solo due anni per il Covid. Nonostante le poche risorse siamo ancora qui grazie al lavoro di tutti i residenti che ci danno una mano come volontari», spiega il presidente del comitato Mariano Strazzeri. La prima edizione nacque dopo una battaglia per l’esistenza stessa del borgo. «In quegli anni il Cacip voleva trasformare l’area, demolendo le case e trasferendo altrove gli abitanti. Sorse una protesta popolare che arrivò in Consiglio regionale, finché la giunta Melis non stanziò i fondi per il risanamento del borgo. La sagra nacque l’anno dopo per ringraziare e far conoscere il quartiere».

Un appuntamento che ha quindi a che fare non solo con la tradizione gastronomica, ma anche con l’identità del villaggio. «Il nostro è un rione che si sta rinnovando, con ristoranti, spiagge attrezzate, eventi, attività che ospitano i turisti. Non è un borgo dimenticato, se facciamo questa festa dopo tanti anni è perché il quartiere è vivo e lo vuole fortemente», aggiunge Nicola Licciardi, responsabile dell’organizzazione.

«Più vicini alla città»

La sagra avrà, anche quest’anno, il patrocinio del Comune. «Un appuntamento che tutta Cagliari aspetta e che è molto importante per avvicinare il borgo alla città», afferma l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «Dal punto di vista enogastronomico le pietanze della tradizione cagliaritana sono un grande veicolo pubblicitario, anche sotto il profilo turistico».

