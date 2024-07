Giorgino terra di nessuno: «Un paradiso trasformato nella discarica della città» 

Gli incivili agiscono soprattutto nel cuore della notte, quando viale Pula diventa di fatto «terra di nessuno». Approfittando del buio, dell’isolamento e dell’assenza di telecamere, riversano impunemente i loro rifiuti per strada, sul lungomare oppure nelle aree incolte che si susseguono tra il Villaggio dei Pescatori e Villa Ballero, senza disdegnare le sponde del Porto Canale. Transitano veloci in automobile e si esibiscono nel lancio del sacchetto. A volte, però, arrivano evidentemente a bordo di furgoni, imboccano la via d’accesso ad uno dei tanti sterrati abbandonati della zona e scaricano anche rifiuti ingombranti, all'ombra di oleandri, lentischi e pioppi argentati. Il risultato è la presenza di numerose discariche con vista mare, seminascoste in mezzo alla vegetazione. Si possono “ammirare” vecchi elettrodomestici, divani, pneumatici e scarti di lavorazioni edilizie.

Rabbia al Villaggio

«La situazione è vergognosa, non se ne può più», si lamenta Carlo Floris, 86 anni, da sempre residente nel borgo marinaro, «sono stati scaricati rifiuti perfino nel nostro campetto sportivo. Ormai la gente viene qui e butta di tutto, senza ritegno. Non c’è più alcun rispetto». Dispiaciuto anche Mariano Strazzeri, 76 anni, presidente del Comitato di quartiere, «sul lato ovest della laguna sono state posizionate le telecamere mentre dalla nostra parte non c’è controllo. Ad abbandonare i rifiuti è gente di passaggio, ma ci sono anche pescatori sportivi che quando vanno via lasciano l’immondezza».

Villa Ballero

«Le istituzioni si ricordano di noi solo il 30 aprile, prima di Sant'Efisio», si sfoga Roberta Ballero, avvocato e imprenditrice, «nel resto dell’anno viale Pula è come se non facesse parte di Cagliari. La strada è spesso al buio, nessuno pulisce, disinfesta, pota e soprattutto controlla». La dimora di famiglia, meglio conosciuta come “La Corte in Giorgino”, è meta di pellegrinaggio in occasione della festa del primo maggio. «Diciamo che esistiamo solo in quei giorni, poi le istituzioni spariscono. Tutt'attorno alla villa ci sono terreni abbandonati con acquitrini e tubi rotti. Ogni giorno troviamo i nostri mastelli invasi e circondati da altri rifiuti: buste piene di lattine di birra, perfino pezzi di mobili».

«Purtroppo l'abbandono dei rifiuti è un fenomeno regionale e Cagliari non fa eccezione», commenta il direttore della De Vizia, Virgilio Vardeu, <abbiamo bonificato quel tratto di strada più volte, anche recentemente».

