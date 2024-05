Giorgino, segnali di rinascita 

Qualcosa di miracoloso forse c’è davvero. Se non altro perché dopo tanti anni di abbandono e silenzio, finalmente sembra muoversi qualcosa a Giorgino ovest.

Una grande ruspa piazzata sull’arenile, le reti di plastica arancione, cumuli di terra buona per la realizzazione della strada di collegamento tra la 195 e il terminal RoRo, e l’annuncio di vendita di Villa Aresu nei principali siti immobiliari. Con l’arrivo di don Carlo Follesa, nella striscia di terra separata dalla città dalle due braccia del porto Canale s'intravede un principio di rinascita.

Storia all’asta

Dopo l’acquisto dell’ex carcere minorile, passato la scorsa estate dalle mani della Regione a quelle di don Carlo, presidente e fondatore della comunità L’aquilone e parroco da cinquant’anni della chiesa san Massimiliano Kolbe, un altro edificio che ha scritto un pezzo di storia della città cerca il riscatto. Per ora è comparso il lucchetto, al cancello della gigantesca villa Aresu: un tempo orgoglio del luminare e docente di Clinica Medica Mario (Aresu), oggi maestoso rudere in cerca di compratori facoltosi. «Questa proposta immobiliare è indirizzata a lungimiranti imprenditori dato le varie possibilità di trasformazione della proprietà e della rara ubicazione tenendo conto dell’impossibilità di trovarne simili con la ferrea normativa urbanistica italiana», si legge nei vari annunci. Dove si parte da 5 milioni di euro per i 323mila metri quadri di terreno - stagni annessi - e si è già scesi a 3 milioni, senza per ora aver concluso l’affare.

L’ex carcere

Intanto, sul marciapiede opposto, è comparsa la targa col simbolo della comunità l’Aquilone: un tocco di colore nello stabile un tempo adibito a carcere minorile e messo inutilmente all’asta dalla Regione per diversi anni. Sino alla trattativa chiusa l’estate alle spalle dal sacerdote-imprenditore. «I lavori di messa in sicurezza procedono benino, ci stiamo dedicando alle parti molto deteriorate in attesa di avere notizie del bonus 110», spiega don Carlo, dimostrando che la burocrazia non guarda in faccia nessuno. Neanche quest’uomo di chiesa intenzionato a trasformare lo stabile vista mare in qualcosa di non ancora chiarissimo tra struttura per anziani, piccolo albergo, ristorante con chiosco in spiaggia e noleggio gommoni; o forse tutto insieme, ma di certo troveranno impiego i suoi ragazzi che, ultimato il percorso di recupero, la società ancora fatica a far reinserire.

Strada e discarica

Sono ben visibili i lavori iniziati per realizzare la nuova strada di collegamento tra il terminal RoRo, la statale 195 e il ripristino della ex 195: 10 milioni finanziati con il Pnrr, per l'ultimo tassello del progetto di infrastrutturazione e potenziamento del Porto Canale. Lavori in corso a parte: è finalmente stata rimossa la gigantesca discarica che per due anni circa - alla faccia del vincolo paesaggistico che insiste sull’area - ha fatto bella mostra di sé proprio accanto alla Villa Aresu. Tremila metri quadri circa messi sotto sequestro dopo il blitz della Forestale, e che dal 2022 hanno ospitato centinaia di gomme d’auto e immondezza varia declinata in ogni forma possibile. Discarica record, che portò anche a una diffida ai proprietari dell’area (eredi Aresu e Cacip), seguita dall’ordinanza del Comune.

