Giorgino, rinasce l’ex carcere  

Una struttura per anziani, magari affiancata da ristorante vista mare. E forse pure un piccolo albergo, con un chiosco sulla spiaggia e un servizio di noleggio gommoni. Il progetto non è ancora chiarissimo, ma l’affare concluso: dopo anni di abbandono, proteste, appelli, interrogazioni parlamentari, aste deserte, e poi ancora abbandono, qualcosa finalmente si muove a Giorgino ovest. Nella lingua di terra delimitata da un lato dal cartello Anas che indica il cambio di giurisdizione e dall’altro dal cancello del Porto canale, sono iniziati i lavori nell’ex carcere minorile.

Affare concluso

La trattativa è stata lunga ed estenuante: ci sono voluti quattro anni per sigillare il passaggio di consegne del gigantesco immobile pericolante, un tempo adibito a prigione per minori e poi lasciato in balìa del tempo e delle istituzioni sorde. Perché nonostante la Regione - ex proprietaria - abbia cercato di sbarazzarsene per anni mettendolo all’asta (dal 2015), solo recentemente ha trovato l’accordo con il nuovo acquirente. Una sorta di miracolo considerando che si tratta di don Carlo Follesa, presidente-fondatore della comunità L’Aquilone e parroco della chiesa san Massimiliano Kolbe. «Sì, sono il nuovo proprietario», conferma. Che la propensione al recupero fosse un suo talento è chiaro a tutti. Così, dopo una vita trascorsa a raddrizzare più o meno giovani vite perse dietro droga e dipendenze, ora è pronto a regalare una nuova esistenza anche a questo pezzo di città.

La scommessa

Si era partiti con un prezzo base di 2 milioni e 80mila euro, poi dimezzati nell’ultima asta, ma la bocca è sigillata sul prezzo finale: «Ho ottenuto un importante fido a condizioni di favore da una banca, poco per volta restituiremo quanto prestatoci», taglia corto l’uomo di Dio pronto a scommettere su quest’angolo maltrattato di Cagliari. Devia elegantemente sui soldi, ma è decisamente più loquace sul futuro dei quattromila metri quadri circa nati nel secondo dopoguerra come centro di accoglienza per orfani, poi divenuti riformatorio e infine abbandonati da fine anni Ottanta. «Ho realizzato un sogno», sottolinea il sacerdote imprenditore, che ricorda padre Francesco Solinas: «Un grande uomo che fondò, tra le altre cose, questa struttura per accogliere i bambini abbandonati. Un fine caritatevole che guida anche il mio progetto».

I dettagli sono ancora da stabilire, ma di una cosa è certo: «Qui dentro si farà del bene». Perché una volta rimesso in sesto lo stabile fatiscente, ci saranno ovviamente alcuni di quelli che chiama più volte «i miei ragazzi». Ultimato il percorso di recupero potrebbero servire ai tavoli, dare una mano in cucina, o pensare alle camere del futuro albergo: «Un percorso di reinserimento non sempre facile per chi ha sbagliato, e un grandissimo sollievo per me che anche se non riuscirò a godere di questo posto a lungo sarei sollevato nel sapere che hanno il futuro assicurato».

Rinascita e degrado

Una svolta attesa a lungo e certamente positiva per la parte sfortunata di Giorgino, separata dal lato est dal braccio di cemento e dove un tempo c’era vita. Almeno sino al 2013, quando una cooperativa volenterosa puntò sulle serate di tango al chiosco “Oltremare”, ora ridotto in rudere. Tra discariche con materiale pericoloso, ville prestigiose cadute in rovina, una distesa di profilatici a bordo strada e la processione continua di uomini soli a caccia di compagnia.

